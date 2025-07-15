Tesla добилась выхода на рынок Индии через девять лет после анонса

Опубликовано 15 июля 2025, 21:001 мин.
Tesla добилась выхода на рынок Индии через девять лет после анонсаПредставлено несколько версий
Компания Tesla вышла на рынок Индии спустя девять лет после того, как Илон Маск впервые представил свою разработку, и пообещав начать торговлю электромобилями бренда в этой стране.
© Tesla
По информации портала TechCrunch, в Мумбаи открылся демонстрационный зал Tesla, где представлена модель Model Y в заднеприводной и заднеприводной с увеличенным запасом хода версиях. Площадь торгового зала составляет 4000 квадратных футов.
Стоимость полной комплектации Model Y — $68 000, а Model Y long range ROVER — $79 000. Tesla также предлагает автономную надстройку за $7000.
Поставки версии с полным приводом ожидаются в третьем квартале, а дальнобойный вариант — в четвёртом квартале. После заключения соглашения о свободной торговле с Индией Tesla планирует импортировать автомобили со своего завода в Берлине.
Отмечается, что Индия — четвёртый по величине автомобильный рынок, где электромобилей относительно немного.