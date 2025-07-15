Tesla добилась выхода на рынок Индии через девять лет после анонса

По информации портала TechCrunch, в Мумбаи открылся демонстрационный зал Tesla, где представлена модель Model Y в заднеприводной и заднеприводной с увеличенным запасом хода версиях. Площадь торгового зала составляет 4000 квадратных футов.

Стоимость полной комплектации Model Y — $68 000, а Model Y long range ROVER — $79 000. Tesla также предлагает автономную надстройку за $7000.

Поставки версии с полным приводом ожидаются в третьем квартале, а дальнобойный вариант — в четвёртом квартале. После заключения соглашения о свободной торговле с Индией Tesla планирует импортировать автомобили со своего завода в Берлине.

Отмечается, что Индия — четвёртый по величине автомобильный рынок, где электромобилей относительно немного.