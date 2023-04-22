Tesla доказала в суде «невиновность» автопилота: владелица использовала систему не по инструкции

Дело было начато в 2020 году. В суд обратилась жительница Лос-Анджелеса с требованием возмещения ущерба из-за того, что в момент аварии, якобы из-за некорректной работы автопилота ненормально сработала подушка безопасности и сломала водителю челюсть, выбила зубы и повредила лицевой нерв. Истица потребовала от Tesla $3 млн.

Но адвокаты компании доказали в суде, что некорректным как раз было использование технологии автопилотирования на улицах Лос-Анджелеса, что названо опасным в инструкции по эксплуатации электромобиля. Таке суд принял решение, что подушка безопасности сработала с должной силой и вовремя. В итоге суд принял решение о нулевом ущербе для истицы.

Отмечается, что в американском правосудии это первый случай, когда суд выносит решение по делу о ДТП с участием автопилота.