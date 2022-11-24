Tesla ещё даже не начала продажи Cybertruck, но уже заработала на нём 150 миллионов долларов

Несмотря на то, что электромобиль до сих пор остаётся недоступным для покупки, сама Tesla уже успела заработать на предзаказах 150 млн долларов! По неофициальным данным, производитель смог собрать 1,5 млн предварительных заказов от желающих приобрести авто.

И это очень интересная информация, учитывая, что единственной площадкой, на которой Cybertruck будет собираться в ближайшие годы, является завод Tesla в Техасе. Учитывая, что его производственные мощности оставляют желать лучшего, возникает вопрос, как скоро компания сможет покрыть спрос, сформированный на электропикап хотя бы предзаказами.

Напомним, что для оформления брони на Tesla Cybertruck достаточно внести залог в размере 100 долларов.