Tesla готовится внедрить в свои электромобили собственный голосовой ассистент

Об этом сообщили исследователи функций Tesla после анализа исходного кода обновления, которое компания готовит к релизу. Согласно этой информации, во всех моделях появится голосовой ассистент, который будет говорить голосом Jenny Neutral от Microsoft и активироваться по некоему кодовому слову.

Это будет ИИ-технология, для работы над которой, скорее всего, привлекут сотрудников стартапа xAI, основанного Маском в 2023 году. В связи с запуском голосового «умного» ассистента Маск не раз говорил, что хочет реализовать в машинах технологию, позволяющую водителям управлять всеми функциями голосом, без ручного ввода.

Но больше об ассистенте Tesla ничего не известно.