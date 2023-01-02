Tesla Model S отказалась заряжаться из-за сбоя в системе

Tesla Model S отказалась заряжаться из-за сбоя в системеИспортив тем самым предновогоднюю суету своего владельца
Радиоведущий из Вирджинии Доменик Нати опубликовал в TikTok видео с рассказом о своём неудачном опыте зарядки своей Tesla Model S.
Фото: Electrek
Автовладелец рассказал, что он пытался зарядить свой электромобиль на станции Supercharger в холодную погоду. И всё безуспешно.
Дело в том, что батарее автомобиля необходимо время, чтобы прогреться перед зарядкой. У Tesla есть функция, которая позволяет батарее заранее подготовиться к зарядке.
Но в случае Доменика эта функция не сработала, и система автомобиля продолжала показывать, что батарея нагревается, хотя на улице было -7°C. Спустя почти три часа безуспешных попыток, зарядка так и не началась, а запас хода автомобиля оставался на уровне около 30 км.
По итогу мужчина застрял на зарядной станции в канун Нового года и был вынужден отменить свои праздничные планы, так как в его районе не было служб такси, а других средств передвижения у него не было.
Самое неприятное во всём этом то, что Доменик попытался связаться со службой поддержки Tesla, но не получил ответа.