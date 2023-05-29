Tesla Model Y стал самым продаваемым авто на планете

В I квартале 2023 года Tesla Model Y взяла лидерство среди самых продаваемых автомобилей в мире. Аналитическое агентство JATO Dynamic обнаружило, что именно этот электрокар бренда превзошёл популярные модели от Toyota, заняв первое место в рейтинге продаж.

За указанный период было продано 267 тыс Model Y по всему миру, что превышает результаты прошлого года на почти 70%.

Этот успех особенно значим, учитывая, что цена на автомобили Tesla более чем в два раза выше, чем у Toyota Corolla, занявшей второе место в рейтинге. Это свидетельствует о растущей популярности электромобилей и стремлении потребителей к экологически чистым транспортным средствам.

Tesla сумела привлечь широкую аудиторию благодаря инновационному дизайну, высокой производительности и дальности пробега, а также развитой сети зарядных станций. Model Y, в частности, предлагает просторный интерьер и вместимость до семи пассажиров.