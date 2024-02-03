Tesla может отозвать новые машины из-за проблем с гидроусилителем руля

В ходе проверки, инициированной ведомством после жалоб 12 водителей, указавших на внезапную потерю мощности рулевого управления в электрокарах Tesla указанных моделей, выяснилось, что проблемы с качеством комплектующих коснулись и подвески. Сейчас NHTSA знает о 2338 жалобах на подвеску и, по большей части, на рулевое управление: некоторые владельцы Tesla сообщали о невозможности повернуть руль, в то время как другие отмечали увеличение требуемого усилия.

Также NHTSA знает о 50 автомобилях, которые были отбуксированы из-за неисправности рулевого управления или подвески.

В связи с этим было принято решение усилить проверку в отношении Tesla и присвоить делу статус инженерного анализа — это необходимый шаг, прежде чем ведомство сможет потребовать отзыв электромобилей .