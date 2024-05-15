Tesla начала хранить излишки новых машин на парковках супермаркетов

К примеру, новые электрокары размещают на заброшенных и даже действующих парковках супермаркетов, на улице вдоль проезжей части и даже на парковках местного аэропорта. Как отмечается, такая ситуация возникла из-за слишком большого числа новых машин.

Причём это наблюдается как в США, в пригороде Сент-Луиса, так и в Европе, в частности в немецком Нойхарденберге, где, по словам местных жителей, тягачи часто свозят новые машины Tesla на парковку местного аэропорта.

Tesla в 2024 году произвела на 46 тысяч EV больше, чем в 2023. Но, несмотря на профицит, снижения темпов производства не будет.