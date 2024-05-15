Tesla начала хранить излишки новых машин на парковках супермаркетов

Опубликовано 15 мая 2024, 15:45
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Tesla начала хранить излишки новых машин на парковках супермаркетовКомпания произвела слишком много электромобилей
Американские СМИ начали описывать ситуацию, с которой столкнулась Tesla: EV были произведены в столь большом количестве, что на территории предприятий компании не осталось места для хранения излишек машин. Поэтому производитель начал использовать внешние территории.
К примеру, новые электрокары размещают на заброшенных и даже действующих парковках супермаркетов, на улице вдоль проезжей части и даже на парковках местного аэропорта. Как отмечается, такая ситуация возникла из-за слишком большого числа новых машин.
Причём это наблюдается как в США, в пригороде Сент-Луиса, так и в Европе, в частности в немецком Нойхарденберге, где, по словам местных жителей, тягачи часто свозят новые машины Tesla на парковку местного аэропорта.
Tesla в 2024 году произвела на 46 тысяч EV больше, чем в 2023. Но, несмотря на профицит, снижения темпов производства не будет.