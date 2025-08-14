Tesla начала набирать водителей для роботами в Нью-Йорке, не получив разрешения

На официальном сайте Tesla появились вакансии для водителей, которые возьмут на себя перевозку пассажиров и сбор данных для обучения ИИ в рамках тестирования беспилотного транспорта. Местом работы предлагается район Квинс в Нью-Йорке. Ранее аналогичная вакансия была размещена для района Бруклин.

По предварительным данным, Tesla намеревается запустить сервис такси в Нью-Йорке с присутствием водителя за рулём. Законодательство Нью-Йорка требует, чтобы при тестировании или эксплуатации беспилотных транспортных средств за рулём обязательно присутствовал человек. Кроме того, эксплуатация беспилотных машин требует получения соответствующего разрешения от местных органов власти. Представитель Департамента транспорта Нью-Йорка подтвердил CNBC, что Tesla ещё не обращалась с заявкой на получение такого разрешения.

Возможно, спешка Tesla связана с тем, что другой ведущий игрок в области роботакси в Северной Америке, компания Waymo, тоже планирует начать тестирование беспилотных автомобилей в Нью-Йорке. В отличе от Tesla её конкурент заявку подал.