Tesla начала принимать подержанные Cybertruck с амортизацией в 34%

Поначалу Cybertruck продавался хорошо, но за последние месяцы продажи в США снизились из-за «плохой репутации» Маска в связи с его работой в команде Дональда Трампа. Упали и мировые продажи.

На фоне этой тенденции в последние кварталы снизилась и стоимость Cybertruck. О проблемах говорят и нераспроданные запасы Cybertruck, которые превысили 10 000 машин, что указывает на низкий спрос на электромобиль.

К этому добавляются новые данные о сдаче Cybertruck в трейд-ин, что является плохим показателем эффективности. Об этом на форуме владельцев Cybertruck сообщил один из автовладельцев: его модель 2024 года с пробегом 6211 миль оценили в $65 400, что соответствует амортизации в 34% всего за один год.