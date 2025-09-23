Tesla начала тесты роботакси в Техасе и в первый же день получила три аварии

Согласно отчетам о ДТП, в первый же день испытаний, 1 июля, компания зафиксировала три аварии. Две из них произошли из-за того, что другие автомобили врезались в Tesla Model Y с системой автопилота, так что вину компании можно поставить под сомнение.

Но в третьем случае сам электрокар столкнулся с неподвижным объектом на небольшой скорости и один человек получил легкую травму. По данным Forbes, был и четвертый инцидент в парковочной зоне, но он не вошел в официальные отчеты.

Для сравнения: у Waymo зарегистрировано 60 аварий за 50 млн миль тестов, в то время как Tesla зафиксировала три аварии всего на первых 7000 миль. Эксперты отмечают, что компания использует только камеры вместо связки с лидаром и радаром, что может сказываться на надежности системы.