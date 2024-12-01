Tesla начала внедрять функцию подогрева зарядного порта

Это обновление избавит многих автовладельцев от проблем с замёрзшими зарядными разъёмами и кабелями, с которыми люди сталкивались на протяжении многих лет. Это также стало одной из причин, по которой в 2020 году Tesla начала устанавливать в свои EV зарядные разъёмы с подогревом. Как отмечает портал Teslarati, это было долгожданное обновление, но, «как и в случае с другими функциями Tesla, в нём всё ещё были недостатки, которые можно было устранить».

Новое обновление позволит автовладельцам вручную включать подогрев зарядного порта, не задействуя другие функции. В ПО электромобилей появилась новая опция «Подогрев зарядного порта», которую можно активировать в разделе управления электромобилем.

Сейчас возможность вручную включать подогрев зарядного порта доступна только на некоторых моделях Model X 2024 года и Model Y 2023 года, на которых установлено обновление 2024.44.3.1.