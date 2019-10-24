Tesla назвала дату запуска собственных грузовых электромобилей

Напомним, что Semi будет способен разогнаться до 96 км/ч всего лишь за 5 секунд, а в составе автопоезда с прицепом массой 36 тонн у него на тот же разгон уйдет уже 20 секунд. Производитель заявил, что в планах две модели грузовика: стандартная примерно за 150 тыс долларов и более продвинутая за 180 тыс долларов. Первая версия будет способна проехать на одном заряде до 480 км, в то время как более продвинутый вариант способен показать значение в 800 км. Также в планах компании оснастить Semi быстрой зарядкой — пополнение запаса хода до 650 км за полчаса.