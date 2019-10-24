Tesla назвала дату запуска собственных грузовых электромобилей
В то время как большинство производителей автомобилей пытаются разработать собственное решение на электродвигателе, Tesla находится на финальной стадии подготовительных работ, связанных с запуском производства фирменного грузового автомобиля. Судя по имеющимся данным, в течение 2020 года Semi выйдет лишь “ограниченным количеством”, но важно отметить, что речь идет все же о серийной модели, а не прототипе. В дальнейшем компания планирует увеличить объем производства собственных электрогрузовиков до 100 тыс единиц техники в год.
Напомним, что Semi будет способен разогнаться до 96 км/ч всего лишь за 5 секунд, а в составе автопоезда с прицепом массой 36 тонн у него на тот же разгон уйдет уже 20 секунд. Производитель заявил, что в планах две модели грузовика: стандартная примерно за 150 тыс долларов и более продвинутая за 180 тыс долларов. Первая версия будет способна проехать на одном заряде до 480 км, в то время как более продвинутый вариант способен показать значение в 800 км. Также в планах компании оснастить Semi быстрой зарядкой — пополнение запаса хода до 650 км за полчаса.