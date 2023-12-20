Tesla не смогла помочь полиции в деле о преследовании женщины с помощью электрокара

Полицейский начал дело по заявлению женщины, которую всячески преследовал бывший муж, угрожая расправой. Он отслеживал её местоположение с помощью бывшего в совместном владении электрокара Tesla Model X 2016 года выпуска.

Технология, которой оснащены эти электромобили, позволяют владельцам удалённо определять их местоположение и управлять другими функциями через приложение для смартфона. Женщина рассказала, что таким образом бывший муж нашёл её, и она обнаружила на заднем сиденье металлическую бейсбольную биту — ту самую, которой муж ранее угрожал ей.

И когда полиция направила запрос производителю, оказалось, что компания ничем не поможет следствию. Менеджер компании объяснил, что журналы удалённого доступа доступны только в течение семи дней после зафиксированных событий. А заявление было датировано позже, чем события, которые указаны в документе.