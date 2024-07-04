Tesla обновила ПО для улучшения зарядки Cybertruck

Об этом говорят сами пользователи. Автовладельцы довольны заметным улучшением возможностей зарядки после обновления ПО до версии 2024.20.7. Одним из минусов было слишком длинное время зарядки, особенно на станциях без поддержки 800 В. Косвенно это говорит о реализации Tesla обещанной технологии 800 В на своих станциях Supercharger V4.

Как сообщается в описании обновления, что подтверждается и постами пользователей, за первые 15 минут зарядки к запасу хода Cybertruck добавляется до 237 км пробега. Это на 20% больше предыдущих показателей.

В частности, это стратегия Tesla для повышения спроса на топовую трёхмоторную модель Cybertruck — Cyberbeast, потерявшую ранее до 515 км, что, естественно, разочаровало многих владельцев этих электромобилей.