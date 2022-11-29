Tesla обновит внешний вид своего самого дешёвого электрокара

По данным инсайдеров, соответствующие работы ведутся в рамках проекта, получившего кодовое название Project Highland. Если всё пойдёт по плану, его релиз намечен уже на конец 2023 года.

Сообщается, что основная цель редизайна — уменьшение количества компонентов и сложности интерьера Model 3. Таким образом в Tesla надеются снизить затраты на производство авто. При этом инженеры компании не забывают и о качестве, которое ценят фанаты бренда.

В качестве примера, на который ориентируются специалисты при редизайне, приводится обновлённая версия Model S. Так, вместо традиционного рулевого колеса Tesla Model 3 2023 года получит штурвал как у самолёта.

Грядущий апдейт также уберёт кнопки и традиционные вентиляционные отверстия как часть минималистского интерьера. Вместо них центральным элементом внутреннего интерьера станет 17-дюймовый дисплей.