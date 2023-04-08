Tesla обогнала Mercedes и Toyota и стала самой дорогой автомобильной маркой

20:10, 08 апреля 2023
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Tesla обогнала Mercedes и Toyota и стала самой дорогой автомобильной маркойКомпания подорожала после пандемии
Аналитическое агентство Brand Finance опубликовало отчёт со списком самых дорогих автомобильных марок в мире. Первое место занял производитель электромобилей Tesla, на втором месте Mercedes-Benz, на третьем — Toyota.
Фото: Teslarati.com
Стоимость Tesla составила $66,2 млрд, что в 5 раз превышает стоимость компании до пандемии коронавируса. Стоимость Mercedes-Benz снизилась на 3%, до $58,8 млрд, а Toyota подешевела на 18%, до $52,5 млрд.
«Tesla обогнала Mercedes-Benz и Toyota и заняла первое место в списке самых дорогих автомобильных брендов мира… стоимость которого составляет 66,2 миллиарда долларов», — сообщило агентство Brand Finance.