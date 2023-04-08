Tesla обогнала Mercedes и Toyota и стала самой дорогой автомобильной маркой

Стоимость Tesla составила $66,2 млрд, что в 5 раз превышает стоимость компании до пандемии коронавируса. Стоимость Mercedes-Benz снизилась на 3%, до $58,8 млрд, а Toyota подешевела на 18%, до $52,5 млрд.

«Tesla обогнала Mercedes-Benz и Toyota и заняла первое место в списке самых дорогих автомобильных брендов мира… стоимость которого составляет 66,2 миллиарда долларов», — сообщило агентство Brand Finance.