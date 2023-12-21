Tesla обвинили в перекладывании ответственности за неисправные детали на водителей

Журналисты опросили ряд владельцев электромобилей, столкнувшихся с проблемами рулевого управления и подвески. При отказе деталей сервисные центры, как правило, не принимают претенезий, возлагая ответственность на водителей. Разумеется, речь идёт о немалых суммах за ремонт.

Журналисты утверждают, что происходящее — характерная для Tesla тенденция, «в диапазоне от полного отрицания до частного признания». К примеру, один из автовладельцев, Шреянш Джайн, пострадал от пробоя подвески в Tesla Model Y 2023 года, которой владел менее суток. В сервисе рассказали, что причина поломки — нижний рычаг управления, отделяющийся от поворотного кулака, и водитель ожидал, что Tesla покроет ремонт. Но представитель сервисной службы, заявил, что они не обнаружили «никаких доказательств каких-либо внешних повреждений».

Как говорят журналисты Reuters, это далеко не единичный случай.