Tesla объявила о скором строительстве своего первого завода в Европе

”Giga Берлин! Мы будем производить батареи, электродвигатели и электромобили, начнем с Model Y”, — говорится в анонсирующем данное мероприятие сообщении Маска в его Twitter-аккаунте.

Что интересно, компания прямо сейчас занимается размещением вакансий по трудоустройству в Германии. По имеющейся информации, благодаря появлению данного завода, страна получит около 10 тыс новых рабочих мест. Также представители компании заявили, что по ее планам, немецкая площадка для выпуска электромобилей, которая будет называться Gigafactory 4, начнет свою работу уже в 2021 году.