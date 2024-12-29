Tesla объявила о запуске в Китае функции мониторинга слепых зон во время стоянки

Опубликовано 29 декабря 2024, 22:301 мин.
Tesla объявила о запуске в Китае функции мониторинга слепых зон во время стоянкиСначала функция появилась в Штатах
Компания Tesla запустила функцию безопасности Blind Spot Warning While Parked в Китае. Об этом появилось сообщение в азиатском аккаунте компании, Tesla Asia, в соцсети Х.
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Эта функция была впервые представлена в США для автомобилей Model 3 и Cybertruck в ноябре. Когда водитель нажимает кнопку открытия двери, а рядом находится другое транспортное средство или объект, включая незаметных водителю пешеходов, индикатор Blind Spot Warning Light загорается и издаёт звуковой сигнал, и дверь остаётся закрытой.
При этом дисплей на приборной панели электрокара также покажет сообщение, поясняющее причину, по которой дверь не открылась. Данная функция может быть отменена повторным нажатием кнопки открытия двери.