Tesla объявила о запуске в Китае функции мониторинга слепых зон во время стоянки

Эта функция была впервые представлена в США для автомобилей Model 3 и Cybertruck в ноябре. Когда водитель нажимает кнопку открытия двери, а рядом находится другое транспортное средство или объект, включая незаметных водителю пешеходов, индикатор Blind Spot Warning Light загорается и издаёт звуковой сигнал, и дверь остаётся закрытой.

При этом дисплей на приборной панели электрокара также покажет сообщение, поясняющее причину, по которой дверь не открылась. Данная функция может быть отменена повторным нажатием кнопки открытия двери.