Tesla опасается задержки выдачи лицензии в Китае из-за пошлин Трампа

Tesla может столкнуться с задержкой в получении лицензии на использование технологии автономного вождения (FSD). У компании нет точных сроков получения лицензии, несмотря на предыдущие заявления о том, что вендор получит разрешение во втором квартале 2025 года.

Лицензия позволит Tesla предлагать покупателю полуавтономные функции в своих автомобилях на китайском рынке, что увеличит доходы от подписки и поможет компании поддержать снижающиеся продажи. Как отмечается, система может осуществлять манёвры, такие как ускорение, поворот, торможение и смену полосы движения, но всё ещё требует, чтобы водитель оставался внимательным и держал руки на руле.

Однако со стороны Китая это не столько ответные меры в отношении США, сколько политический инструмент: китайские власти намерены использовать одобрение лицензии на автономное вождение Tesla в качестве инструмента в торговых переговорах с Администрацией Трампа. Одна из причин задержки в выдаче разрешения — давление на Tesla и Илона Маска из-за их близких отношений с Трампом.

Как рассказали FT опрошенные сотрудники Tesla, оставшиеся инкогнито, мало кто в компании верит в скорое получение лицензии, «пока не произойдёт значительный прорыв или уступка в торговых переговорах».

«В случае задержки технология FSD от Tesla может быть оттеснена от ключевого рынка Китая. Компания Tesla и китайское Министерство промышленности и информационных технологий не прокомментировали ситуацию», — сообщает FT.