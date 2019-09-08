Tesla определилась со сроком запуска электрического пикапа

Компания Tesla изначально планировала выпустить электрический пикап прошедшим летом, но явно не уложилась в сроки. Теперь основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) прояснил ситуацию с ожидаемой новинкой.

Он написал в своём аккаунте Twitter, что наиболее вероятный теперь срок представления пикапа Tesla — ноябрь 2019 года.

Сам автомобиль пока остаётся загадкой. Tesla намекала на дизайн в стиле киберпанк, который будет сочетать возможности пикапа Ford F-150 и мощность спорткара Porsche 911.

Отметим, что Ford уже демонстрировала прототип электрического Ford F-150 и может подсуетиться раньше Tesla с выходом на рынок.