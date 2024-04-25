Tesla отчиталась о падении прибыли на 55% в первом квартале 2024 года

Так, выручка Tesla сократилась на 9% по сравнению с первом кварталом 2023 года и составила $21,3 млрд, чистая прибыль — на 55%, до $1,13 млрд. Количество отгруженных электромобилей снизилось до 386,8 тысяч штук, что на 20% меньше, чем в четвёртом квартале 2023 года.

В компании такую тенденцию объясняют пожаром на берлинском заводе, конфликтом на Ближнем Востоке, повлиявшем на перевозки по Красному морю, и различными технологическими проблемами, с которыми Tesla столкнулась в начале 2024.