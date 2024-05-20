Tesla отказалась от поддержки Steam в своих новых электромобилях

На фоне значительных инвестиций Tesla в интеграцию видеоигр в бортовую развлекательную систему, новость о планах отказаться от поддержки Steam удивила многих.

В конце 2022 года Tesla официально запустила бета-версию приложения Steam в новых Model S и Model X, что позволило владельцам играть в высокопроизводительные игры прямо в своих автомобилях.

Однако теперь компания отказалась от этой функции. В письме к новым владельцам Model S и Model X Tesla сообщила:

«Tesla обновляет игровой компьютер в вашем Model X, и ваше транспортное средство больше не поддерживает игры Steam. Все остальные развлекательные и функциональные возможности приложений остаются без изменений».

На текущих владельцев это изменение, похоже, не повлияет.