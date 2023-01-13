Tesla отказалась от расширения территории своего завода в Шанхае из-за «смущения» местных властей

Tesla отказалась от расширения территории своего завода в Шанхае из-за «смущения» местных властейНо местные чиновники компанию поддерживают
Tesla свернула на неопределённый срок расширение и модернизацию своего китайского завода в Шанхае. Это произошло по причине «смущения и опасения» китайских властей из-за возможного усиления влияния компании Илона Маска на китайский рынок электромобилей — самый большой в мире.
Фото: Electrek.co
Третий этап модернизации предприятия должен был увеличить производство электромобилей Tesla до 2 млн единиц в год.
Также опасения китайских властей вызваны развитием Илоном Маском спутниковой системы Stralink. Для Китая это не так критично, поскольку Starlink не обойдёт знаменитый файерволл, который контролирует интернет-трафик в КНР. В машинах Tesla такого оборудования нет.
При этом власти Китая всё равно опасаются возникновения угрозы для персональных и других данных граждан Китая и «социальной стабильности». Но Tesla тем не менее неофициально поддерживают шанхайские чиновники.