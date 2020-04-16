Tesla открывает свой первый онлайн-магазин

По словам источника, первый интернет-магазин Tesla будет обеспечивать клиентов услугами по послепродажному обслуживанию электрокаров. Кроме того, в нем можно будет приобрести запчасти, а также дополнительные комплектующие для разрабатываемых в стране моделей. Также в фирменном магазине можно будет записаться на тест-драйв сразу нескольких электрокаров компании, в числе которых Model S, Model X и Model 3.

Напомним, что на данный момент у американской компании Tesla за пределами США есть лишь один завод. Он, к слову, расположен в китайском Линьган.