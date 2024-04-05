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Авто
Опубликовано 05 апреля 2024, 22:56
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Tesla отменила планы на создание недорогого электромобиля в пользу роботакси

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Согласно информации Reuters, компания Tesla отменила планы по созданию долгожданного недорогого автомобиля, на который инвесторы рассчитывали для продвижения в массового производителя автомобилей. Решение было принято после сообщений, полученных Reuters от трех источников, знакомых с ситуацией, и посланий компании. Инсайдеры сообщили, что автопроизводитель будет продолжать разрабатывать самоуправляемые роботакси на той же платформе для маленьких автомобилей.
Tesla отменила планы на создание недорогого электромобиля в пользу роботакси
© David von Diemar

Это решение означает отказ от долгосрочной цели, которую часто называл глава Tesla Илон Маск — создания доступных электромобилей для широких масс. Сначала в 2006 году Маск заявил о производстве роскошных моделей, а затем использовании прибыли для финансирования «дешевой семейной машины».

После публикации новости акции Tesla упали примерно на 3%. Маск ранее обещал инвесторам и потребителям подобный автомобиль. В январе он заявил, что планируется начать производство доступной модели на заводе в Техасе во второй половине 2025 года.

Самая дешевая модель Tesla, седан Model 3, стоит около $ 39 000 в США. Предполагаемый отмененный вариант входного уровня, ожидался за $ 25 000. Tesla не прокомментировала запросы на комментарий. После публикации статьи Маск написал в своем социальном медиа, что «Reuters снова лжет».