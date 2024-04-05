Tesla отменила планы на создание недорогого электромобиля в пользу роботакси

Это решение означает отказ от долгосрочной цели, которую часто называл глава Tesla Илон Маск — создания доступных электромобилей для широких масс. Сначала в 2006 году Маск заявил о производстве роскошных моделей, а затем использовании прибыли для финансирования «дешевой семейной машины».

После публикации новости акции Tesla упали примерно на 3%. Маск ранее обещал инвесторам и потребителям подобный автомобиль. В январе он заявил, что планируется начать производство доступной модели на заводе в Техасе во второй половине 2025 года.

Самая дешевая модель Tesla, седан Model 3, стоит около $ 39 000 в США. Предполагаемый отмененный вариант входного уровня, ожидался за $ 25 000. Tesla не прокомментировала запросы на комментарий. После публикации статьи Маск написал в своем социальном медиа, что «Reuters снова лжет».