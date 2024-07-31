Tesla отозвала 1,85 млн машин из-за открывающегося капота

Как отмечается, это достаточно большое количество отозванных машин даже для Tesla. В перечень проблемных попали модели Model 3, Model S и Model X, выпущенных с 2021 по 2024 год. Это также касается электромобилей Model Y 2020-2024 годов.

Проблема заключается в том, что вендор разослал обновление с патчами для исправления ошибки ПО, отвечающего за закрытый капот. И в случае плохо закрытого капота, софт сигнализирует водителю, предупреждая об опасности аварии: капот может открыться во время движения и заслонить обзор.

Но обновление не принесло ожидаемого результата, из-за чего NHTSA потребовало от Tesla срочно отозвать столь большое количество электрокаров.