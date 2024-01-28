Tesla отозвала 200 тысяч машин из-за сбоя в камерах заднего вида

Судя по 81 отработанному гарантийному случаю, с которыми водители обращались в сервисные центры Tesla, задний парктроник не включается при сдаче назад. И в заявлении компании, и Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), причиной неполадок является сбой ПО.

Предположительно, сбой вызван конфликтом версий после обновления. Поэтому владельцам Tesla порекомендовали проверить, какие версии ПО они используют. Проблема могла затронуть версии 2023.44.30, 2023.44.30.6 и 2023.44.100. По данным NHTSA, Tesla выпустила обновление по воздуху (OTA), чтобы исправить сбой.

В 2023 году было выпущено порядка 1,8 млн электромобилей. Баг заднего парктроника затронул более 10% выпущенных в 2023 году машин.