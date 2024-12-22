Tesla отозвала 700 000 электрокаров из-за сбоя в системе контроля давления в шинах

В случае отсутствия корректных данных о давлении в шинах, машина может начать движение со спущенными колёсами, что может привести к аварии. Сбой ПО в системе контроля шин будет устранён посредством беспроводного обновления.

Как сообщила компания BizzyCar, которая специализируется на отзыве автомобилей, на долю Tesla пришёлся 21% всех отзывов автомобилей в США за первые три квартала 2024 года.