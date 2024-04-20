Tesla отозвала все 3878 электропикапов Cybertruck из-за проблемной педали газа

Сообщается, что «практически все» Cybertruck, доставленные клиентам с ноября 2023 года, были отозваны. Производство этой модели началось в ноябре 2023 года.

Tesla отозвала все электропикапы, произведённые с вышесказанной даты и по 4 апреля 2024 года. По данным производителя, нет никаких сведений о ДТП, увечьях или смертях, связанных с дефектом, повлекшим отзыв такого количества электромобилей. Напомним, проблема педалей газа кроется в том, что накладка на педаль может внезапно съехать во время движения и остаться в этом положении, зажав педаль «в пол».

Tesla сообщила, что это производственный дефект, и в Cybertruck, которые были выпущены после 17 апреля, брак педали тоже будет устранён.