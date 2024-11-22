Tesla отправила своё роботакси в европейское турне

Опубликовано 22 ноября 2024, 17:151 мин.
Tesla отправила своё роботакси в европейское турнеУчастники тест-драйва смогут испытать автопилот
Tesla отправила свою новую разработку, автономное роботакси Cybercab, в страны Евросоюза. Электромобили, не имеющие руля и ни одной педали, появятся в «точках продаж Tesla по всей Европе, в частности в Стокгольме, Берлине, Осло, Париже, Лондоне и Амстердаме».
© Tesla
Европейское турне Tesla Cybercab началось 20 ноября, а завершится 31 декабря 2024 года. Tesla также предоставляет перекрывающиеся графики движения роботакси, благодаря чему за EV можно следить.
В Европе будут представлены машины с ограниченным функционалом и возможностями системы полного автономного вождения (FSD). Однако, те, кто успеет записаться на тест-драйв, смогут испытать расширенный автопилот.
Согласно официальным сообщениям Tesla, серийное производство Cybercab начнётся в 2026 году. Роботакси будет стоить менее $30 000, а его производство стартует на гигафабрике Tesla в Техасе. Илон Маск ранее отмечал, что рассчитывает на производство не менее 2 млн роботакси в год.
Источник:Teslarati
Автор:Андрей Кадуков
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