Tesla отправила своё роботакси в европейское турне

Европейское турне Tesla Cybercab началось 20 ноября, а завершится 31 декабря 2024 года. Tesla также предоставляет перекрывающиеся графики движения роботакси, благодаря чему за EV можно следить.

В Европе будут представлены машины с ограниченным функционалом и возможностями системы полного автономного вождения (FSD). Однако, те, кто успеет записаться на тест-драйв, смогут испытать расширенный автопилот.

Согласно официальным сообщениям Tesla, серийное производство Cybercab начнётся в 2026 году. Роботакси будет стоить менее $30 000, а его производство стартует на гигафабрике Tesla в Техасе. Илон Маск ранее отмечал, что рассчитывает на производство не менее 2 млн роботакси в год.