Tesla отзовёт 125 тысяч разных моделей своих машин из-за ремней безопасности

Ведомство сообщило, что причина отзыва — ошибка в системе оповещения о пристёгивании водителя ремнём безопасности. По данным NHTSA, водитель может отстегнуться или забыть пристегнуть ремень безопасности, но при этом сигнальная лампа и звуковой сигнал могут не сработать.

Это считается серьёзной ошибкой, поэтому регулятор потребовал от Tesla отозвать все проблемные машины. В перечень вошли модели Model S 2012-2024 годов выпуска, Model X 2015-2024 годов выпуска, Model 3 2017-2023 годов выпуска и Model Y 2020-2023 годов выпуска.

В качестве исправления бага значится переведение датчика подключения ремня с зависимости от веса сиденья на то, пристёгнута ли пряжка и включен ли автомобиль. Сквозное обновление «по воздуху» должно начаться в июне.