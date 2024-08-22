Tesla отзовёт 9 тысяч машин из-за отклеивания декоративных элементов крыши

Опубликовано 22 августа 2024, 17:15
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Tesla отзовёт 9 тысяч машин из-за отклеивания декоративных элементов крышиМожет возникнуть ДТП
Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) сообщило, что компания Tesla отзывает 9 136 электромобилей Model X 2016 года из-за брака (несоблюдения технологии) приклеивания декоративных элементов крыши машин.
Панели крыши могут отклеиваться во время движения, затрудняя обзор другим участникам движения и провоцируя аварии. Проблема в том, что панели крыши могут быть приклеены без грунтовки. Такая же проблема наблюдалось в 2020 году; тогда было отозвано также 9 136 электрокаров Tesla.
«Компания Tesla отзывает некоторые автомобили Model X 2016 года выпуска. Декоративные элементы панели передней и центральной частей крыши могут быть приклеены без грунтовки», — сказано в сообщении NHTSA.