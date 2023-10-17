Tesla отзовёт около 55 тысяч машин из-за датчиков уровня тормозной жидкости

Об авариях и каких-либо инцидентах в связи с проблемой автомобильных контроллеров неизвестно. Это добровольное решение Tesla.

Отзыв электромобилей связан с тем, что OTA-обновление, которое производитель недавно выпустил для решения проблемы, не помогло.