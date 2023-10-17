Tesla отзовёт около 55 тысяч машин из-за датчиков уровня тормозной жидкости

17:56, 17 октября 2023
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Tesla отзовёт около 55 тысяч машин из-за датчиков уровня тормозной жидкостиСпециальное обновление для исправления ситуации не помогло
Компания Tesla отзовёт 54676 электромобилей модели Model X из-за сбоя в работе датчиков низкого уровня тормозной жидкости. Об этом сообщил транспортный госрегулятор — Государственная администрация контроля безопасности на дорогах США (NHSTA).
Об авариях и каких-либо инцидентах в связи с проблемой автомобильных контроллеров неизвестно. Это добровольное решение Tesla.
Отзыв электромобилей связан с тем, что OTA-обновление, которое производитель недавно выпустил для решения проблемы, не помогло.