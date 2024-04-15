Tesla перестала поставлять Cybertruck из-за проблем с ускорителем

В письме Tesla извинилась перед клиентами за неудобства и обещала повторно связаться, когда сможет назначить новую дату доставки Cybertruck. Владельцы обнаружили потенциальную проблему с акселератором, вызванную избыточным количеством смазки, которая может привести к опасной ситуации.

Предполагается, что поставки возобновятся 20 апреля, однако это может вызвать задержки в дальнейших доставках. Это не первый случай жалоб от покупателей Cybertruck, включая проблемы с видимостью, трудности при бездорожье, возможные опасности для пассажиров из-за отсутствия зон деформации, а также проблемы с адаптером CCS, уменьшенным запасом хода, изменением цвета кузовных панелей из нержавеющей стали и другие.