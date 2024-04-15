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Авто
Опубликовано 15 апреля 2024, 23:11
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Tesla перестала поставлять Cybertruck из-за проблем с ускорителем

Предполагается, что поставки возобновятся 20 апреля
Tesla временно приостановила поставки Cybertruck из-за неожиданных задержек, связанных с подготовкой автомобилей к передаче владельцам. Одному из покупателей сообщили, что причиной этой паузы стал отзыв из-за проблем с акселератором.
Tesla перестала поставлять Cybertruck из-за проблем с ускорителем
© Michael Förtsch

В письме Tesla извинилась перед клиентами за неудобства и обещала повторно связаться, когда сможет назначить новую дату доставки Cybertruck. Владельцы обнаружили потенциальную проблему с акселератором, вызванную избыточным количеством смазки, которая может привести к опасной ситуации.

Предполагается, что поставки возобновятся 20 апреля, однако это может вызвать задержки в дальнейших доставках. Это не первый случай жалоб от покупателей Cybertruck, включая проблемы с видимостью, трудности при бездорожье, возможные опасности для пассажиров из-за отсутствия зон деформации, а также проблемы с адаптером CCS, уменьшенным запасом хода, изменением цвета кузовных панелей из нержавеющей стали и другие.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Tesla Cybertruck
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#Tesla
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#Электрокар