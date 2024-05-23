Tesla показала концепт новой машины с автопилотом. Ее уже окрестили «такси от Илона Маска»

Tesla планирует представить проект, именуемый «Роботакси», 8 августа. Автопроизводитель ускорил разработку и планирует выпустить его на рынок уже в 2025 году.

Правда, возникают вопросы о безопасности нового проекта компании Маска. Особенно учитывая недавние скандалы с авариями, виновниками которых был автопилот Tesla.