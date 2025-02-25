Tesla покинули сразу два ведущих дизайнера электрокаров

Речь идёт о Дэвиде Имаи, который начал работать в Tesla в 2011 году, и впоследствии стал менеджером по дизайну. Ему приписывается часть дизайн-концептов Model 3.

Ещё один дизайнер, который ушёл из Tesla, это дизайнер Бернард Ли, который вместе с Францем фон Хольцхаузеном пришел в Tesla в 2008 году и был одним из основателей дизайн-студии.

Как отмечает портал Electrek, в настоящее время компания Tesla столкнулась с уходом талантливых специалистов, что, по мнению обозревателей, подчёркивает нестабильность и проблемы в области управления кадрами.