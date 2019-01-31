Tesla получила убыток в миллиард долларов и уволила финансового директора

Компания Tesla опубликовала отчёт по результатам четвёртого квартала и всего 2018 года. За квартал компания получила прибыль в 139 млн долларов и рекордную выручку в 7,2 млрд.

Такая выручка почти вдвое превышает результаты четвёртого квартала годом ранее. За год выручка достигла 21,4 млрд долларов. после подсчёта расходов это вылилось в убыток в размере 976 млн долларов. Да, почти миллиард долларов убытка. Но для Tesla это положительная динамика — за 2017 год убыток составил 2,2 млрд долларов.

Одновременно с отчётом глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) объявил о том, что финансовый директор Дипака Ахуджа (Deepak Ahuja) покидает компанию в ближайшие несколько месяцев. На его место заступит Зак Кирхорн (Zach Kirkhorn), сейчас занимающий пост вице-президента по финансам.

Отметим, в Tesla ещё с прошлого года наблюдается чехарда с топ-менеджерами. С начала 2018 года Tesla лишилась почти полсотни руководителей.