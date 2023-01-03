Tesla поставила 405 тысяч электромобилей и побила свой рекорд

23:08, 03 января 2023
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Tesla поставила 405 тысяч электромобилей и побила свой рекордНо аналитики всё равно разочарованы
По сообщениям пресс-службы компании Илон Маска Tesla, за последний квартал 2022 года производитель поставил 405278 электромобилей. Компания установила новый рекорд — в 2021 году покупателям было отгружено 308600 машин.
Фото: Totallyev.net
При этом аналитики с Уолл-Стрит остались разочарованы в результате, так как прогнозировали поставки Tesla не менее 418 тысяч электрокаров.
Как отмечается, основная доля поставок приходится на модели Model 3 и Model Y, 388131 из них были доставлены потребителям до конца года. Для сравнения, на более дорогие автомобили Tesla Model S и Model X пришлось всего 17147 поставок за четвёртый квартал. В это же период Tesla произвела 439701 электромобиль, установив очередной рекорд.