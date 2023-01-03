Tesla поставила 405 тысяч электромобилей и побила свой рекорд

При этом аналитики с Уолл-Стрит остались разочарованы в результате, так как прогнозировали поставки Tesla не менее 418 тысяч электрокаров.

Как отмечается, основная доля поставок приходится на модели Model 3 и Model Y, 388131 из них были доставлены потребителям до конца года. Для сравнения, на более дорогие автомобили Tesla Model S и Model X пришлось всего 17147 поставок за четвёртый квартал. В это же период Tesla произвела 439701 электромобиль, установив очередной рекорд.