Tesla потребовала удалить из Сети ролики с наездами машин на манекены детей

Представители Tesla назвали ролики клеветой и потребовали их удалить. Заместитель главного юрисконсульта Tesla Динна Эскин обратилась непосредственно к проекту Dawn.none с требованием удалить видео.

«Мы требуем, чтобы вы немедленно прекратили и воздержались от дальнейшего распространения клеветнической информации, опубликовали официальное публичное опровержение в течение 24 часов», — заявила Эскин 25 августа.

В свою очередь, глава проекта Dawn.none Дэн О’Дауд заявил, что сообщения Tesla — «жалкие», а Маска назвал «плаксой, который прячется за своими юристами».