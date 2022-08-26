Tesla потребовала удалить из Сети ролики с наездами машин на манекены детей

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Tesla потребовала удалить из Сети ролики с наездами машин на манекены детейВ ответ требования компании назвали «жалкими»
Компания Tesla отреагировала на видеоролики, распространяемые проектом Dawn.none, на которых зафиксировано, как автопилот автомобилей компании Илона Маска игнорирует нахождение на дороге манекенов, изображающих детей.
Представители Tesla назвали ролики клеветой и потребовали их удалить. Заместитель главного юрисконсульта Tesla Динна Эскин обратилась непосредственно к проекту Dawn.none с требованием удалить видео.
«Мы требуем, чтобы вы немедленно прекратили и воздержались от дальнейшего распространения клеветнической информации, опубликовали официальное публичное опровержение в течение 24 часов», — заявила Эскин 25 августа.
В свою очередь, глава проекта Dawn.none Дэн О’Дауд заявил, что сообщения Tesla — «жалкие», а Маска назвал «плаксой, который прячется за своими юристами».