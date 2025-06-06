Tesla потребовала засекретить данные об авариях с автопилотом компании

Компания утверждает, что информация конфиденциальна и её публикация может помочь конкурентам анализировать эффективность различных версий софта и сопоставлять их с числом ДТП.

Иск направлен против попытки The Washington Post получить доступ к этим данным через Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA).

Журналисты настаивают, что общественность имеет право знать детали — включая версии ПО, поведение водителей и условия на дороге. Tesla же утверждает, что даже если часть этой информации доступна водителям через интерфейс автомобиля, она предоставляется компании «с ожиданием конфиденциальности».

Известно, что Tesla активно пользуется правовыми лазейками, позволяющими скрывать большую часть информации об авариях. Тем временем компания планирует запустить сервис роботакси в Остине уже в этом месяце.