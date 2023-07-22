Tesla позволит перенести купленный автопилот Full Self-Driving со старого на новый электромобиль

17:45, 22 июля 2023
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Tesla позволит перенести купленный автопилот Full Self-Driving со старого на новый электромобильНо с условием
Tesla объявила о возможности переноса уже приобретённого автопилота Full Self-Driving (FSD) при замене текущего электромобиля на новый.
Для компании стандартна практика использования автопилота в связке только с одной машиной: FSD можно лишь заново приобрести при покупке новой модели. Стоимость автопилота — до $15 тысяч.
Теперь производитель предлагает единовременный перенос системы на новую машину, но с условием: перенос автопилота продлится до 30 сентября 2023 года, до этого же срока должен быть доставлен новый электрокар, иначе покупать FSD придётся заново, как раньше.