Tesla представила переносные холодильники для электропикапа Cybertruck

Этот багажник имеет небольшой размер из-за короткой передней части электропикапа, поэтому инженеры Tesla разработали специальный аксессуар, который поможет использовать пространство максимально эффективно. Охладитель будет полезен и для других пикапов, так как они не имеют внутреннего багажного отделения.

Как сообщает портал Electrek, один из владельцев Cybertruck уже опробовал новый охладитель и смог уместить две ручные клади, правда, после нескольких попыток.