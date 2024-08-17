Tesla представила переносные холодильники для электропикапа Cybertruck

Опубликовано 17 августа 2024, 15:00
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Tesla представила переносные холодильники для электропикапа CybertruckДля удобства
Компания Tesla выпустила новый дорожный охладитель стоимостью $700, предназначенный для установки в передний багажник (фрунк) электромобиля Cybertruck.
© Tesla
Этот багажник имеет небольшой размер из-за короткой передней части электропикапа, поэтому инженеры Tesla разработали специальный аксессуар, который поможет использовать пространство максимально эффективно. Охладитель будет полезен и для других пикапов, так как они не имеют внутреннего багажного отделения.
Как сообщает портал Electrek, один из владельцев Cybertruck уже опробовал новый охладитель и смог уместить две ручные клади, правда, после нескольких попыток.