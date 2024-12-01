Tesla предъявила разработчикам стороннего ПО неподъёмные тарифы на внедрение API

В течение года в API внедрялись новые возможности и улучшения наконец Tesla представила интерфейс для публичного пользования. Но разработчики стянулись с небывалыми расценками на интеграцию своего ПО через «тесловский» интерфейс.

На калькуляторе, который работает на сайте для разработчиков, можно рассчитать, во сколько обойдутся разработка и обслуживание софта. Например, передача сигналов EV на сервер Tesla стоит 150 000 запросов за $1; выполнение команд на электромобилях — 1000 запросов за $1; запрос информации об устройстве — 500 запросов за $1; вывести автомобиль из режима сна — 50 запросов за $1.

Реакция со стороны разработчиков на это, разумеется, негативная: некоторые опасаются, что не смогут обслуживать свои продукты из-за неподъёмных цен. Так, разработчик приложения Tessie заявил, что его платформой, позволяющей водителю управлять различными функциями EV, к примеру, удалённо запускать двигатель, пользуются порядка 400 тысяч человек; по его расчётам, за доступ к Fleet API ему придётся отчислять Tesla $60 млн.

При этом решение существует. Разработчики, которые не согласны с новыми условиями, готовы перейти на способ управления EV посредством IP и Bluetooth. Такой функционал недавно появился в прошивке ПО Tesla.