Tesla приступила к реальному тестированию роботакси без водителя

На первых порах за рулём роботакси находились операторы, но компания стремилась к тому, чтобы сначала был проведён полноценный запуск без оператора. Запуск коммерческого сервиса для клиентов ожидается в июне.

Наблюдатели отметили, что Tesla, похоже, использует электромобили без водителя с операторами, удалённо управляющими поездками, о чём Маск ранее также заявлял. Однако эксперты выразили обеспокоенность: специалисты отраслевого портала Electrek и автомобильный эксперт Фред Ламберт заявили, что нескольких дней тестирования без происшествий недостаточно, а для настоящего успеха роботакси потребуется проехать сотни тысяч миль. Аналитики из Morgan Stanley ранее указывали, что операторы всё равно потребуются, несмотря на усилия Tesla.