Tesla приступила к реальному тестированию роботакси без водителя

Опубликовано 30 мая 2025, 12:451 мин.
Tesla приступила к реальному тестированию роботакси без водителяВ отрасли к этому относятся скептически
Илон Маск объявил, что Tesla провела испытания роботакси без водителя на общественных улицах Остина в Техасе без каких-либо происшествий. Как сообщил Маск, испытания были проведены на месяц раньше запланированного срока.
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На первых порах за рулём роботакси находились операторы, но компания стремилась к тому, чтобы сначала был проведён полноценный запуск без оператора. Запуск коммерческого сервиса для клиентов ожидается в июне.
Наблюдатели отметили, что Tesla, похоже, использует электромобили без водителя с операторами, удалённо управляющими поездками, о чём Маск ранее также заявлял. Однако эксперты выразили обеспокоенность: специалисты отраслевого портала Electrek и автомобильный эксперт Фред Ламберт заявили, что нескольких дней тестирования без происшествий недостаточно, а для настоящего успеха роботакси потребуется проехать сотни тысяч миль. Аналитики из Morgan Stanley ранее указывали, что операторы всё равно потребуются, несмотря на усилия Tesla.