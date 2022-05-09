Tesla призналась в найме неквалифицированного сотрудника и обвинила его в краже секретной информации компании

Сообщается, что, по мнению IT-гиганта, экс-работник украл сведения, связанные с суперкомпьютерной технологией Project Dojo, в том числе ответственной за обучение автопилота бренда.

Представители Tesla заявили, что Яцков нарушил NDA и удалил конфиденциальную информацию корпорации с рабочих устройств и учётных записей, при этом предварительно забрав её себе.

Более того, в компании Маска утверждают, что им удалось обнаружить отправку инженером электронных писем с секретной информацией со своего рабочего email на свой личный email-адрес.

Что интересно, в Tesla также отметили обман Яцкова при составлении резюме — якобы специалист солгал в нём касательно набора имеющихся у него навыков.