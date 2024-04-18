Tesla раскрыла подробности весеннего обновления ПО своих электрокаров

Опубликовано 18 апреля 2024, 14:15
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Tesla раскрыла подробности весеннего обновления ПО своих электрокаровЕго вендор загрузит автоматически
Вероятно, Tesla, которая обычно не делает крупных весенних обновлений, а выкатывает серьёзные изменения в ПО в рамках праздничных обновлений, решила отойти от своей традиции и добавит новые функции в предстоящем весеннем обновлении.
На днях Tesla сообщила, что в весеннее обновление ПО войдут восемь текущих разработок и функций, самые крупные из которых — предварительный просмотр режима Sentry Mode, защищающего машину от воров, серия улучшений пользовательского интерфейса и ещё более эффективное рекуперативное торможение на высоких скоростях.
В сообщении также подчёркивается, что «ваша Tesla становится лучше, пока вы спите». Этим подтверждается тот факт, что обновление софта будет установлено автоматически, без запроса со стороны пользователя.