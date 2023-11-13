Tesla решила отсудить $50 000 у всех, кто продаст Cybertruck в первый год после выпуска электропикапа

Tesla решила отсудить $50 000 у всех, кто продаст Cybertruck в первый год после выпуска электропикапаКак-то нечестно получается
Tesla в очередной раз привлекла внимание, на этот раз своими строгими условиями продажи долгожданного электропикапа Cybertruck.
Согласно условиям продажи, которые были опубликованы перед запуском Cybertruck 30 ноября, компания запрещает владельцам перепродавать свои автомобили в течение первого года после покупки.
Tesla добавила раздел с названием «Только для Cybertruck» в свои условия заказа автомобилей, где четко изложены новые правила.
«Вы соглашаетесь не продавать и не пытаться продать автомобиль в течение первого года после его доставки«, - говорится в документе. Компания может требовать компенсацию в размере $50 000 или стоимости, полученной от продажи или передачи автомобиля, в зависимости от того, что больше.
Однако, если у клиента есть уважительная причина для продажи своего Cybertruck, Tesla может согласиться выкупить его по первоначальной цене за вычетом «$0,25 за милю пробега, разумного износа и стоимости ремонта автомобиля до стандартов бывших в употреблении автомобилей Tesla».
Напомним, что изначально, в 2019 году, сообщалось, что цена на пикап начнется от $39 900. Но теперь ожидается, что она будет значительно выше из-за дорогостоящих строительных материалов.