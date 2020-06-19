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Tesla самостоятельно разогналась и взорвалась с владельцем внутри
Перестав при этом реагировать на попытки водителя нажать на тормоз
Издание Sina News Media опубликовало новый материал, в котором сообщается об аварии с участием фирменного электрокара Tesla. Так, согласно данным источника, машина самостоятельно разогналась и взорвалась с владельцем внутри.
Согласно данным источников, электрокар разогнался до 127 км/ч, перестав при этом реагировать на все попытки водителя нажать на тормоз. Вследствие чего автомобиль сперва разбился, а затем и вовсе взорвался с водителем внутри.
Представители компании Tesla прокомментировали аварию сообщением о том, что на данный момент идет расследование происшествия по согласованию с соответствующим правительственным агентством в Китае. Данные, полученные с взорвавшегося электрокара, будут изучены для выяснения причины. По предварительной версии расследования, которое проводит китайское правительство, авария связана с неисправностью в системе автопилота.