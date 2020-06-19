Tesla самостоятельно разогналась и взорвалась с владельцем внутри

Представители компании Tesla прокомментировали аварию сообщением о том, что на данный момент идет расследование происшествия по согласованию с соответствующим правительственным агентством в Китае. Данные, полученные с взорвавшегося электрокара, будут изучены для выяснения причины. По предварительной версии расследования, которое проводит китайское правительство, авария связана с неисправностью в системе автопилота.